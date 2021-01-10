Умер заслуженный артист Украины Владимир Коциловский

София Ковнир Люди 20:28, 10.01.2021 Обновлено: 20:34, 10.01.2021

В воскресенье, 10 января, в возрасте 60 лет скончался заслуженный артист Украины Владимир Коциловский. Смерть наступила в одной из львовских клиник.

Отмечается, что знаменитость долго болел и его недуг оказался сильнее. О трагедии сообщили на странице в Facebook "Голос Прикарпатья".

Известно, что Коциловский работал директором Народного дома в селе Торчиновичи Львовской области.

Также он был заслуженным артистом Украины, а в последнее время посвящал себя благотворительным концертам для спасения жизней тяжелобольных людей.

Отметим, что похорон Коциловского состоится во вторник, 12 января, в селе Миженец Львовской области.

Скончался Владимир Коциловский
Facebook "Голос Прикарпатья"

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января в возрасте 77 лет умер народный артист СССР и России Валерий Хлевинский. Причина смерти не сообщается.

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