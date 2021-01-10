У неділю, 10 січня, у віці 60 років помер заслужений артист України Володимир Коциловський. Смерть наступила в одній із львівських клінік.

Відзначається, що знаменитість довго хворів і його недуга виявилася сильнішою. Про трагедію повідомили на сторінці у Facebook "Голос Прикарпаття".

Відомо, що Коциловський працював директором Народного дому в селі Торчиновичі Львівської області.

Також він був заслуженим артистом України, а останнім часом присвячував себе благодійним концертам для порятунку життів тяжкохворих людей.

Відзначимо, що похорон Коциловського відбудеться у вівторок, 12 січня, у селі Міженець Львівської області.

Помер Володимир Коциловський Facebook "Голос Прикарпаття"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня у віці 77 років помер народний артист СРСР і Росії Валерій Хлевінський. Причина смерті не повідомляється.