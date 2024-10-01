В Москве скончался 78-летний российский певец и композитор Вячеслав Добрынин, близкий товарищ пропутинского исполнителя Льва Лещенко. По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения на фоне инсульта.

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Об этом сообщают росмедиа. Несколькими днями ранее Добрынина госпитализировали в одну из московских больниц по подозрению на инсульт. По словам менеджера артиста, в последние месяцы он сильно болел и почти не вставал с постели. В больнице его обследовали и выявили хроническую артериальную гипертонию, диагностировали сбой в работе почек. Как известно, исполнитель пережил инфаркт мозга в 2018 году, что послужило причиной паузы в карьере.

В 2021-м день рождения артиста не осталось без внимания диктаторов Путина и Лукашенко, решивших поздравить Добрынина. "Ваше творчество хорошо известно поклонникам эстрадной музыки, которые ценят Вас не только как певца, но и как яркого композитора – автора замечательных, талантливых произведений. Они прочно вошли в репертуар многих Ваших коллег по сцене, стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей", – говорилось в поздравительной телеграмме главы РФ.

Проблемы со здоровьем "не разлучили" певца со старым товарищем – Львом Лещенко, который за годы войны превратился из человека "вне политики" в шута Кремля. Еще десятилетие назад эстрадный артист заявлял о якобы "притеснении русскоязычных" в Украине, мол видел подбое во время гастролей. Тогда же Лещенко решил, что имеет право ставить условия украинцам – приказал "забрать правых радикалов, дать русскому языку статус и возродить все парламентские партии", и, возможно, РФ "отдаст Крым". Сейчас же путинист развлекает оккупантов на фронте, с целью отдать долги за горе-бизнес.

В начале февраля 2022 года Добрынин посетил юбилейный концерт товарища, однако "достойно" поздравить его не удалось. Лещенко обратился со сцены к Вячеславу со словами благодарности, но подняться на сцену гость не смог – пришлось "отвечать со своего места". В кулуарах Добрынин сказал поклонникам, что из-за здоровья вряд ли ему удастся продолжить карьеру.

В комментариях пропагандистам Лещенко признался – смерть Добрынина стала для него ударом. "Я прожил с ним 50 лет. Один из самых близких моих друзей. Это печаль для всей страны. Мы в 80-е, 90-е жили с его замечательными песнями", – заявил ура-патриот, добавив, что узнал новость одним из первых.

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