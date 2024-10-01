Евгений Рыбчинский резко обратился к Таисии Повалий, которая 'продала душу Путину', и назвал ее 'живым трупом'

Украинский поэт и политик Евгений Рыбчинский обратился к певице-запроданке Таисии Повалий, которая считает кровавую войну в Украине "освобождением" и продолжает распространять пропагандистские нарративы. Общественный деятель посвятил предательнице стихотворные строчки, в котором назвал артистку "живым трупом" и "проклятой ведьмой".

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Поэзию, где также звучит имя российского диктатора Путина, Рыбчинский опубликовал своей Facebook -странице. В прошлом Евгений сотрудничал с исполнительницей, выступая автором слов и музыки многих ее популярных песен, среди которых "Просто Тая", "Этот дождь надолго", "Чертополох", "Не спрашивай меня почему", "Будет так". Новое стихотворение поэта звучит так:

Якби, Таїсіє, я знав,

Що зрадиш ти свою Вітчизну,

Я б не пісні тобі писав,

А відхідну на твою тризну.

Бо ти для мене – труп живий,

і я сказати тобі мушу:

Твій путін – біс, зловісний вій,

Якому продала ти душу.

Цей нелюд всюди сіє страх,

А ти мов клята відьма нині

В московських сірих небесах

В своїй літаєш домовині.

Через таких як ти до нас

Прийшла страшна війна-повія

І твоїм голосом весь час

Повітряна тривога виє.

Ти пісеньки співаєш тим,

Хто вбити хоче Україну,

Хто вкрав у нас квітучий Крим,

Перетворив Донбас в руїну.

Я через тебе зрозумів,

Таїсіє, жахливу правду,

Що найстрашніший з ворогів –

Колишній друг, що тебе зрадив.

Ранее Рыбчинский также посвящал свои работы Повалий. В частности, в 2019 году он поделился стихотворением, где напомнил приспешнице Кремля о войне на Донбассе. Тогда автор опубликовал его под сообщением украинского продюсера Елены Мозговой, раскритиковавшей концерт певицы в столичном "Дворце Украины", приуроченном к 55-летию Таисии.

Как известно, еще в 2012 году предательница баллотировалась в Верховную Раду от Партии регионов. В феврале 2014 года Повалий сбежала из Украины с началом Революции Достоинства. В то время как украинский народ боролся за будущее своей страны, путинистка гастролировала по российским городам, давала концерты в Кремле, а впоследствии поздравляла с днем России жителей оккупированной Ялты.

Еще 10 лет назад Рыбчинский говорил, что его экс-подруга никогда не пела для простых людей. В то же время ее аудиторией были чиновники. По мнению политика, публичная персона влияет на общественное мнение. "Вот например, какая-то народная артистка Украины пошла не в ту сторону, вступила в ряды организованной преступной группировки под названием Партия регионов – и многие начинают думать: ну, наверное, не такая уж плохая эта Партия регионов, если народные артистки в нее вступают... Она же пела множество чудесных песен, значит, у нее есть сердце. Это, наверное, мы чего-то не знаем, а она была и молодец", – поделился Рыбчинский в 2014 году.

Поэт назвал Таисии "нулевым депутатом", которую интересуют только деньги и почести, а не политические предпочтения. "Единственное ее убеждение: я полжизни прожила в бедности, хочу жить багато, в нищете больше не хочу и не буду... Можно ли ее за это судить? Нет! Но и уважать вряд ли стоит", – высказался общественный деятель.

Ранее OBOZ.UA писал о новых санкциях Министерства юстиции Украины против Таисии Повалий. Дипломаты подали в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании имущества, которым прямо или косвенно владеет предательница. Речь идет о не только о недвижимости в 7 земельных участках, но даже о правах на музыку. Подробности – в нашем материале.

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