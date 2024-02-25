От 'вне политики' до концертов оккупантам: как Лев Лещенко, выдвигавший украинцам условия в обмен на Крым, докатился до судов в РФ

Российский эстрадный певец Лев Лещенко за два года полномасштабной войны в Украине прошел путь от артиста "вне политики" до карманного шута Кремля, выступающего перед террористами. Возможно, если бы он эмигрировал и не поддержал войну, то доживал бы век спокойно, однако россиянин не просто остался дома, но и решил открыть бизнес, за что теперь может жестоко поплатиться.

Три месяца назад стало известно, что Лещенко судится из-за неуплаты аренды, и дела у него идут очень плохо. OBOZ.UA решил подробно рассказать, как карма догнала путиниста.

Начать следует с того, что 10 лет назад певец нагло лгал об "притеснениях русского языка в Украине", заявляя, что видел это во время гастролей. Тогда он взял на себя смелость ставить условия украинцам.

"Заберите правых радикалов, дайте статус русского языка и возродите все парламентские партии. Выполните три условия – больше ничего. И Россия, может, Крым и отдаст вам", – говорил кремлевский прихвостень.

Уже после полномасштабного вторжения Лещенко предпринял попытку стать "аполитическим артистом", жалуясь на санкции. Россиянин заявлял, что деятелей культуры и спортсменов не нужно наказывать за войну.

Конечно, на слова опального артиста никто не обратил внимания, поэтому он выбрал кардинально другую позицию – безусловную поддержку Кремля и войны. Сначала российские пропагандисты анонсировали какую-то провоенную песню от Лещенко, а потом его все чаще стали видеть в компании путинистов.

19 октября 2022 года россиянин был внесен в санкционные списки Украины против лиц, публично призывающих к агрессивной войне, оправдывающих или признающих законной вооруженную агрессию РФ против Украины и временную оккупацию украинских территорий.

Уже год спустя Лещенко пожаловался на размер своей пенсии – 30 тысяч рублей (9 тысяч гривен). Артист заявлял, что для его уровня – заслуженного артиста – это несказанно мало, тогда как другим россиянам такая сумма может показаться впечатляющей.

Концертов у Лещенко стало гораздо меньше, поэтому в октябре прошлого года он с Игорем Крутым и еще одним партнером открыли фирму "Финк Электрик", специализировавшуюся на производстве космических аппаратов и железнодорожного оборудования.

Уже через два месяца компания "Роснано" подала на них в суд, потому что звезды не платили за аренду помещения. Сумма долга – 15 миллионов рублей (более 6 миллионов гривен). Как Лещенко будет выплачивать эту сумму с пенсией 30 тысяч рублей – непонятно.

Примечательно, что именно в это время певец неожиданно начал гастролировать по больницам, где лечатся ликвидированные на войне в Украине оккупанты. В конце ноября прошлого года Лещенко дал концерт в Наро-Фоминске в рамках пропагандистского мероприятия "Русского радио".

Иногда певца приглашают на прокремлевские каналы, однако его будущая карьера и жизнь в России выглядят несколько туманно.

Ранее OBOZ.UA писал, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которую называют новой любовницей Путина, спела российским военным песню группы "Бумбокс", лидер которой уничтожает россиян на украинской земле.

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