Умер российский певец и композитор Александр Градский

В воскресенье ночью, 28 ноября, из жизни ушел известный российский певец и композитор Александр Градский. В этом месяце ему исполнилось 72 года.

Градский скончался в больнице в Москве в 2:10, передают "Известия". В медучреждение знаменитость доставили в пятницу, 26 ноября, с подозрением на инсульт.

Известно, что ему стало нехорошо дома – певец пожаловался на плохое самочувствие, после чего его отвезли в больницу. Состояние Градского оставалось тяжелым, он находился в реанимации.

Видео дня

Изначально он был без сознания, а потом врачи не наблюдали у пациента положительной динамики.

В 1997 году Александр Градский получил звание заслуженного артиста России, а через два года он стал уже народным артистом. В последние годы он был судьей и наставником в популярном музыкальном телешоу "Голос".

Градского называют одним из основоположников русского рока. Он известен публике как певец, автор песен, поэт и композитор. Был также художественным руководителем театра "Градский Холл".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России скончалась советская актриса театра и кино Нина Русланова. Ей было 75 лет, в последнее время она тяжело болела.