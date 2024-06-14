Умер пес Дэрила из сериала 'Ходячие мертвецы': актер показал милые фото с любимцем

Любимец фанатов сериала "Ходячие мертвецы" пес Дэрила (настоящее имя Семи) умер в ночь с 13 на 14 июня. Он прожил всего 7 лет, что для его породы – бельгийский малину – мало, ведь обычно их срок жизни составляет более 10 лет. Причину смерти актер Норман Ридус, сыгравший Дэрила в сериале, не разглашает.

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Севен появлялся в 25 сериях "Ходячих мертвецов", начиная с 9 сезона, вышедшего на экраны в 2018 году. Тогда собаке был всего год, и с тех пор он полюбился не только фанатам, но и актерам. Так, Норман Ридус опубликовал в Instagram щемящие фото с сериальным компаньоном.

"Буду скучать по тебе, Севен. Лучший телевизионный приятель", – подписал он совместное фото команды с псом.

О потере четырехлапого друга сообщили и на официальной Instagram-странице сериала. "Покойся с миром, лучший мальчик во Вселенной "Ходячих мертвецов", Севен", – говорилось в сообщении.

В киноленте Севен был собакой-компаньоном Дэрила и имел прозвище "Пес". По сюжету животное сначала принадлежало его любимой Лие, которую сыграла актриса Линн Коллинз. После того, как девушка бесследно исчезла, Дэрил решил взять опеку над четвероногим.

"Мне это нравится. Я считаю, что он самый умный актер, который у нас есть. На днях мы сняли сцену, которая в итоге оказалась противоположной тому, что должно быть, потому что пес просто хотел сделать что-то другое, и это получилось. Наверное, он будет вести шоу! Мне тоже это нравится", – рассказывал в 2018 году Норман Ридус в интервью ComicBook.

В последний раз пес Дерила появлялся в финале сериала в ноябре 2022 года.

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