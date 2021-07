Умер один из сооснователей Slipknot

Кроме того, Джордисон также основал Vimic, был гитаристом хоррор-панк-группы Murderdolls, ударником альт-метал группы Scar the Martyr, Sinsaenum и т. д.

Также он играл вместе с группой American Head Charge. 19 апреля 2007 было объявлено, что Джои будет играть в туре с KoRn около 5 месяцев. Джои также занялся продюсированием, его первая работа – альбом Fire up the Blades группы 3 Inches of Blood.