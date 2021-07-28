Умер один из сооснователей Slipknot

В возрасте 46 лет скончался сооснователь известной американской группы Slipknot, барабанщик и гитарист Джои Джордисон. Смерть знаменитости наступила во сне еще 26 июля.

Точная причина смерти пока неизвестна. Об этом пишет издание Rolling Stone.

"Смерть Джои оставила в нас пустые сердца и чувство невыразимой печали", – говорится в заявлении родных Джордисона.

Кроме того, близкие барабанщика попросили всех "уважать их потребность в уединении и покое".

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Джордисон играл с группой металлистов из Де-Мойна, которые называли себя Pale Ones, а затем Meld. В 1995 году он сменил название на Slipknot.

Знаменитость покинул коллектив в 2013 году, указав на "личные причины". Через несколько лет он признался, что ушел из-за неврологического заболевания.

Кроме того, Джордисон также основал Vimic, был гитаристом хоррор-панк-группы Murderdolls, ударником альт-метал группы Scar the Martyr, Sinsaenum и т. д.

Также он играл вместе с группой American Head Charge. 19 апреля 2007 было объявлено, что Джои будет играть в туре с KoRn около 5 месяцев. Джои также занялся продюсированием, его первая работа – альбом Fire up the Blades группы 3 Inches of Blood.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывший гитарист и основатель британской группы The Animals Хилтон Валентайн скончался на 78-м году жизни. О смерти музыканта рассказал американский лейбл ABKCO Records со ссылкой на супругу артиста.