Умер знаменитый гитарист группы The Animals

Бывший гитарист и основатель британской группы The Animals Хилтон Валентайн скончался на 78-м году жизни.

О смерти музыканта сообщил американский лейбл ABKCO Records со ссылкой на супругу артиста. Причина смерти не уточняется.

"Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей The Animals. Валентайн был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед", – говорится в публикации.

Стоит отметить, что The Animals начал свое существование в 1963 году. Валентайн состоял в группе всего лишь три года и покинул коллектив в 1966 года. При его участии группа выпустила три альбома – The Animals (1964), Animal Tracks (1965) и Animalisms (1966). Имя музыканта было введено в зал славы рок-н-ролла в 1994 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер от коронавируса актер Василий Лановой.