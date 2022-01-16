Умер один из отцов итальянской моды Нино Черрути: чем он прославился

В субботу вечером, 15 января, в Италии скончался известный дизайнер, основатель популярного бренда Сerruti 1881, один из отцов итальянской моды Нино Черрути. Именитый кутюрье ушел из жизни в возрасте 91 года. Модельер дал старт карьере Джорджо Армани, сотрудничал с голливудскими звездами и являлся официальным автором формы для команды Ferrari Formula 1.

Черрути не стало в больнице города Верчелли (Италия), сообщает la Repubblica. OBOZREVATEL собрал ключевые достижения из жизни известного кутюрье.

Нино с детства был знаком с пошивом разновидных изделий – он родился в семье текстильных промышленников. Когда ему исполнилось 20 лет, начинающий предприниматель и дизайнер унаследовал семейный бизнес.

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Мировой славы и признания он добился уже в 27, когда представил в Милане свою первую коллекцию одежды Hitman. А спустя 10 лет в столице мировой моды – Париже – открылся первый бутик бренда Cerruti 1881. Позже его магазины появились в Америке и Японии.

В 1961 году кутюрье нанял на работу модельера-новичка Джорджо Армани. Тот работал его ассистентом около шести лет.

В 1978-м дом Cerruti начал заниматься и парфюмерией. С 80-х годов основатель итальянской моды сотрудничал с кинематографом. Он не только создавал образы для персонажей самых популярных фильмов прошлого столетия, но и одевал весь цвет Голливуда на "красные дорожки". Среди знаменитых клиентов Черрути: Джулия Робертс, Джек Николсон, Том Хэнкс, Шэрон Стоун, Брюс Уиллис, Аль Пачино, Майкл Дуглас и другие.

В 2001 году модельер продал свою долю модного дома инвестиционному фонду, оставив себе лишь семейную фабрику. На родине Черрути был награждён орденом "За заслуги в труде".

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