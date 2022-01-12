Умерла издатель Vogue UA Елена Чернова: возглавляла издание с первых дней

Известная в Украине издатель глянцевого журнала Vogue UA Елена Чернова, которая возглавляла его с первых дней, ушла из жизни. Причиной смерти стала болезнь, однако о чем идет речь, не уточняется.

Печальную новость сообщили на странице Vogue Ukraine в Facebook. "Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Елены Черновой. Она была удивительным, глубоким, мудрым человеком и выдающимся профессионалом", – говорится в сообщении.

Авторы поста отметили, что Елена является создателем многих украинских медиа-проектов, которые она наполняла творческой энергией.

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"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы оказать помощь и поддержку семье Елены", – сказал СЕО "Медиа Группы Украины" Евгений Бондаренко.

Главный редактор Vogue UA Филипп Власов добавил, что Елена была наставником и другом для всей команды глянцевого журнала.

"Благодаря ее грамотному менеджменту украинское издание Vogue стало одним из самых ярких и прогрессивных в международной семье Vogue", – сказал Власов.

В скором времени команда опубликует информацию о том, где и когда можно будет прощаться с Еленой Черновой.

Пользователи сети принялись выразить слова скорби и поддержки семье Елены.

"Соболезнования всем близким", "Наши сожаления", "Светлая память", "Невозможно поверить", "Искренние соболезнования", – пишут люди.

Добавим, что Елена Чернова работала в медиабизнесе с 1994 года. С 2000 года была главным редактором журнала "Натали", а в 2002 году вместе с Владимиром Чеповым организовала издательство "Караван Медиа".

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