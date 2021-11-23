Умер один из лучших дирижеров Украины Аллин Власенко: чем запомнился народный артист

Умер народный артист Украины и дирижер оркестра Национальной оперы Украины Аллин Власенко. Смерть застала музыканта на 84-м году жизни.

Трагическую новость сообщили на официальной странице Национальной оперы имени Т. Г. Шевченко в Facebook. OBOZREVATEL решил напомнить о самых больших достижениях дирижера при жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Причина смерти остается неизвестной. Напомним, что 3 июня 2021 года артист был госпитализирован в больницу во время балета "Мастер и Маргарита". Тогда Аллин упал в обморок и остался под наблюдением медиков.

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"Ушел в засветы один из лучших дирижеров современности - Аллин Григорьевич Власенко. Три года назад Маэстро отметил 60-летний творческий юбилей. Вечная память!", – написали коллеги артиста.

В комментариях поклонники творчества Аллина выразили свои соболезнования и вспомнили, каким профессионалом он был. "Пусть земля будет ему пухом", "Царство небесное и вечная память, Маэстро", "Сострадание родным", – написали пользователи.

Аллин Григорьевич Власенко родился в семье военного офицера в российском Челябинске, однако с детства впитал мелодию, гармонию и душу украинской песни.

В Харькове, куда перевели служить его отца, артист выучился в музыкальной школе, а в 1958 году поступил в местную консерваторию на оркестровый факультет.

В свои 27 лет уже начал работать дирижёром главного симфонического оркестра страны. 50 лет Аллин отдал дирижерскому пульту, сопровождая такие известные представления как "Мастер и Маргарита", "Вечера на хуторе у Диканьки", "Ночь перед Рождеством" и другие.

Работу театрального дирижера он совмещал с воплощением симфонических партий. В его огромном репертуаре – симфоническая и камерная музыка разных эпох и стилей, ему принадлежит также премьера многих произведений украинских композиторов.

С балетными представлениями и концертными программами Власенко объездил полпланеты: Японию, Швейцарию, Данию, Англию, Мексику, Францию, Италию, Испанию, Германию, Чехию, Болгарию, Словению, Кубу и другие страны.

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