Умер народный артист Украины Василий Черношкур, более 40 лет проработавший в Херсонском театре Кулиша

Народный артист Украины Василий Черношкур умер в возрасте 78 лет. Уроженец Запорожья всю свою жизнь проработал в Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре им. М. Кулиша, где играл более чем в 200 спектаклях.

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О болезненной потере сообщили 25 января представители театра в Facebook. Особой работой для коллектива культурного заведения стал спектакль "Лишатися (не) можна..."

"Ушел в вечность народный артист Украины Василий Черношкур. Мы искренне благодарны за годы работы в нашем театре и отдельно – за поддержку в спектакле "Лишатися (не) можна..." Мир потерял невероятного человека... Выражаем соболезнования родным и близким... Херсонский зритель будет всегда помнить ваши невероятные образы на сцене Херсонского театра Кулиша", – сообщили представители театра.

Василий Черношкур родился в Запорожье и получил образование в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. После окончания учебы посвятил свою жизнь работе в Херсонском театре Кулиша, где проработал 42 года и вышел на пенсию еще в 2010 году.

В то же время он был профессором в Херсонском государственном педагогическом университете, снимался в фильмах и сериалах, работал радиоведущим на Радио "Культура". и "Сага". Среди его киноработ – участие в фильмах и сериалах "Это я", "Врач Ковальчук", "Крепостная", "Поймать Кайдаша" и "Сага". В 2001 году Василию Черношкуру было присвоено звание народного артиста Украины, а за два года до этого почетная грамота Кабинета министров Украины.

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