Умер народный артист Украины Григорий Шумейко: он сыграл более 100 ролей в театре и кино

Сегодня, 3 сентября, на 74-м году жизни умер народный артист Украины Григорий Шумейко. Талантливый актер оставил след в отечественной культуре, сыграв более 100 ролей в театре и кино.

Видео дня

Трагическое известие сообщили представители Национального театра имени Марии Заньковецкой на официальной странице в Facebook. При жизни Шумейко успел поставить около 20 спектаклей на родной сцене.

"Непоправимая потеря в нашем коллективе... Сегодня на 74-м году жизни ушел в лучший мир народный артист Украины, актер, режиссер, заньковчанин Григорий Шумейко. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье актера. Печалимся", – написали в публикации.

Григорий Шумейко родился 1 мая 1951 года в Полтавской области в обычной семье. С молодых лет он стремился связать свою жизнь с культурой, поэтому получил актерское образование в Киевском государственном институте театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. Позже артист решил расширить свои знания, окончив Театральный институт им. Б. Щукина по специальности "режиссура".

Григорий Шумейко был награжден орденом "За заслуги" III степени и отличием Министерства культуры "За достижения в развитии культуры и искусства".

Одними из последних и популярных ролей артиста были: князь в постановке "Никита Кожемяка", Потемкин в "Рождественской ночи" и 1-й часовой в "Кассандре". Он стал главным актером фильма "Марина и Алексей".

Ранее OBOZ.UA писал, что скончался известный 24-летний украинский актер театра и кино Дарьюш Эслами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!