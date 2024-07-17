Умер известный 24-летний украинский актер театра и кино Дарьюш Эслами

В Театре на Подоле сообщили, что 16 июля остановилось сердце одного из артистов их команды Дарьюша Эслами. Увидеть киевлянина можно было не только на сцене, но и в разных телевизионных кинопроектах.

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Причину смерти 24-летнего культурного деятеля не раскрыли. В последний раз актер появлялся в соцсетях за день до смерти, публикуя новые фото. Под постом театра почитатели творчества Дарьюша выражают свои соболезнования.

"Сегодня остановилось сердце нашего актера Дарьюша Эслами. Искренние соболезнования родным и близким", – сообщили его коллеги.

В комментариях под последним постом актера его друзья и родные оставляют свои послания, адресованные умершему артисту.

В частности, о своей боли написала мама звезды театра, которая гордилась его достижениями. Она намекнула, что у сына было больное сердце.

"Не могла насмотреться на тебя, не могла надышаться тобой, постоянный дефицит тебя чувствовала, боялась вслух и публично тобой гордиться, чтобы не спугнуть, и как я была счастлива твоими успехами и победами. Я горжусь тобой, моя величайшая любовь всей моей жизни! Добрее твоего сердца, хоть и такого больного, я не знаю. Спасибо тебе, сын, что выбрал нас в родители, что был с нами все эти почти 25 лет! Ты давал нам надежду, мы жили только ради тебя ",– написала мама Дарьюша.

Его друзья почтили память артиста и вспомнили теплые моменты, связанные с ним. Многие знакомые написали, что не хотят верить в смерть яркого актера и доброго человека.

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