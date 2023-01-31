Умерла звезда сериала ''Лаверна и Ширли'' Синди Уильямс

Американская актриса Синди Уильямс скончалась на 76-м году жизни в Лос-Анджелесе. Наибольшую популярность ей принесла роль Ширли Фини в сериале ABC "Лаверна и Ширли".

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Об утрате 30 января сообщили дети артистки – Зак и Эмили Хадсон. Как отмечается в материале The Hollywood Reporter, причиной смерти звезды сериалов 70-х стала непродолжительная болезнь. Какая именно – не уточняется.

"Смерть нашей доброй, веселой матери Синди Уильямс принесла нам непреодолимую печаль, которую невозможно выразить по-настоящему. Знать и любить ее было нашей радостью и привилегией. Она была единственной в своем роде, красивой, щедрой, обладала блестящим чувством юмора и блестящей душой, которую все любили", – прокомментировали дети Уильямс.

За свою жизнь актриса успела сыграть в более ста проектах. Она приняла участие в последнем фильме режиссера Джорджа Кьюкора "Путешествие с моей тетей" (1972), а также в молодежной комедийной драме "Американские граффити" (1973) Джорджа Лукаса.

Славу Уильямс принесла роль Ширли Фини в ситкоме "Лаверна и Ширли". Он шел восемь сезонов и в течение нескольких лет оставался одним из самых рейтинговых шоу в США. Работа в этом проекте принесла звезде номинацию на "Золотой глобус".

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