Умер лидер рок-группы 'Выход' Сергей Селюнин

В понедельник, 11 января, в возрасте 62 лет скончался солист культовой группы "Выход" Сергей Селюнин, известный как СиЛя. Причина пока неизвестна.

О трагедии сообщил арт-директор клуба "Археология" Николай Ноздрев. По его словам, это не связано с коронавирусом, но смерть наступила неожиданно, пишет "Наше радио".

Рок-музыкант, автор и исполнитель песен, лидер группы "Выход".

Начал сочинять песни в конце 1970-х годов, будучи студентом.

Был связан с несколькими студенческими рок-группами ("Архивариусы", "БКА", "Гулливер").

В марте 1982 на сцене Ленинградского рок-клуба состоялся дебют группы "Выход" в одном концерте с "Кино" и "Странными играми".

Летом того же года был записан первый магнитофонный альбом "Брат Исайя".

Сотрудничал с музыкантами "Аквариума".

Группа "Выход" – советская и российская группа, единственным постоянным участником которой являлся ее автор и лидер Сергей Селюнин. Группа играла русский рок без четких стилистических рамок, а одни и те же песни звучали каждый раз по-разному.

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