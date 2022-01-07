Умер легендарный режиссер 'Последнего киносеанса' и 'Бумажной луны' Питер Богданович

В США скончался известный кинорежиссер Питер Богданович. Ему было 82 года.

Об этом The Hollywood Reporter 6 января сообщила его дочь – Антония Богданович. Причины смерти не уточняются.

Богданович наряду с Фрэнсисом Фордом Копполой был одним из самых известных режиссеров Нового Голливуда – периода американской киноиндустрии с конца 1960-х по 1980-е годы.

Его первым самостоятельным фильмом стал "Последний киносеанс" 1971 года, который получил восемь номинаций на "Оскар" и признание кинокритиков.

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Также среди других значимых его работ: "В чем дело, Док?" (1972), "Бумажная луна" (1973) и "Маска" (1985). Последнюю ленту номинировали на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.

Кроме того, Богданович исполнял небольшие роли в фильмах и сериалах (например, "Другая сторона ветра" или "Сопрано") и писал книги о кино.

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