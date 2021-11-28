Умер креативный директор Louis Vuitton: был одним из самых влиятельных дизайнеров 20 века

Директор мужской линии всемирно известного бренда Louis Vuitton и основатель Off-White Вирджил Абло скончался сегодня, 28 ноября, в возрасте 41 года. В течение нескольких лет он страдал от онкологии и не смог преодолеть страшную болезнь.

Об этом сообщили в Instagram Louis Vuitton. Для всей команды модного дома это колоссальная, невосполнимая утрата.

"Мы все потрясены этой ужасной новостью. Вирджил был не только гениальным дизайнером, провидцем, но и человеком с красивой душой и большой мудростью. Семья LVMH присоединяется ко мне в этот момент великого горя, и мы все думаем о его близких после смерти их мужа, отца, брата или друга", – указано в сообщении.

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Отмечается, что Абло внезапно сделал перерыв в своей блестящей карьере в марте 2018 года. Он никогда не рассказывал о своей болезни публично и отсутствие новых показов только вызывало слухи в модных тусовках.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 28 ноября из жизни ушел известный российский композитор и певец Александр Градский, ознаменовавший собой целую эпоху.