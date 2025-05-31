Умер композитор-лауреат премии Эмми, который писал музыку к 'Симпсонам' и 'Альфа'

Известный в музыкальных кругах американский композитор, лауреат премии "Эмми" Альф Клаузен умер в возрасте 84 лет. Его творчество знакомо многим любителям анимационного сериала "Симпсоны" – Альф Клаузен в течение 27 лет писал музыку для него.

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О смерти композитора сообщила его дочь Каарин Клаузен. По ее словам, Альф Клаузен умер 29 мая в своем доме в Лос-Анджелесе после десяти лет борьбы с болезнью Паркинсона.

В 80-х прошлого столетия Клаузен активно сотрудничал с "Голливудом" и его имя в титрах фигурирует во многих лентах –от драмы "Неудачник" до комедии "Голый пистолет" (причем композитор любил именно комедию). Также он писал музыку к телесериалам, среди которых наиболее известны "Агентство "Лунный свет" и "Альф".

Клаузен был 30 раз номинирован на премию "Эмми", 21 из которых – за "Симпсонов", причем дважды, в 1997 и 1998 годах, выиграл. Он также имел пять премий "Энни" за те или иные работы для кино и для телевидения.

Музыканты знают Альфа Клаузена не только как композитора – мужчина активно играл джаз, сотрудничал со многими группами, был мультиинструменталистом. И неудивительно – Альф, который родился в Миннеаполисе в 1941 году, начал играть на валторне и пианино еще в седьмом классе; он также пел в своем школьном хоре, а позже научился играть на бас-гитаре, и так далее.

Композитор получил два музыкальных образования. Он заочно учился в Бостонском музыкальном колледже, попытался учиться очно в Висконсинском университете в Мадисоне, но бросил его из-за "антиджазового" отношения руководства, и в конце концов получил второй диплом – по аранжировке и композиции – уже в Беркли.

В 1970-х годах он был музыкальным руководителем сразу нескольких телевизионных шоу, в том числе "Донни и Мари".

Клаузен присоединился к команде мультсериала "Симпсоны" в 1990 году. Его уволили из "Симпсонов" в 2017 году в рамках сокращения расходов, что вызвало возмущение его коллег и поклонников. Сам композитор судился с руководством "Симпсонов", потому что считал, что он был уволен из-за эйджизма.

У Клаузена остались жена Салли, дети Каарин, Скотт и Кайл, пасынки Джош и Эмили, а также 11 внуков. Сын Клаузена Скотт также является композитором.

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