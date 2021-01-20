Умер известный украинский дизайнер Сергей Ермаков

Умер известный украинский дизайнер одежды Сергей Ермаков. Ему было 48 лет.

Трагичную новость сообщила певица и телеведущая Анжелика Рудницкая на личной странице в Facebook. В своем посте она восхитилась талантом кутюрье и заявила, что Украина потеряла еще одно дарование.

"Ушел из жизни Сергей Ермаков. Украинский дизайнер, который почти потерял зрение, но не терял желание творить красоту, работать, общаться, жить... Сергей щедро делился талантом. Тонкий. Чувствителен. И при этом несокрушимый. Украина потеряла еще один талант, который так и не смогла по достоинству оценить. Обидно и грустно до слез. Светлая память, Сергей", – написала Рудницкая.

Известно, что Сергей был болен диабетом и последние годы жизни передвигался на коляске. К слову, близкая подруга Ермакова Светлана Вольнова на своей странице в Facebook зявила, что 19 января у дизайнера сильно упало давление. Его не удалось спати.

Сергей Ермаков – культовый украинский дизайнер, который одевал Светлану Лободу, Дашу Астафьеву, Камалию, Надежду Мейхер и еще не один десяток самых известных женщин страны.

Творчество украинского кутюрье ценили зарубежные fashion-гуру, такие как Жан-Поль Готье и Вячеслав Зайцев.

С детства Сергей Ермаков страдал от сахарного диабета и был практически незрячим из-за болезни. Однако это не помешало ему стать одним из самых востребованных дизайнеров Украины. Мужчина считался самым дорогим модельером страны.

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