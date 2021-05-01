Умер известный продюсер Пугачевой Михаил Плоткин

Умер известный российский продюсер Михаил Плоткин, известный работой с популярной певицей Аллой Пугачевой. Знаменитость скончался 1 мая в возрасте 77 лет.

О смерти первого продюсера Пугачевой сообщил в Instagram композитор Владимир Евзеров. В интервью для издания "МК" он заявлял, что причиной смерти Плоткина стали последствия перенесенного в марте коронавируса.

"Он не хотел госпитализироваться, я уговорил его вызвать скорую помощь. Он лежал в двух больницах, весь шоу-бизнес переживал и хлопотал за него. "Мы сделали все возможное, – сказали врачи, – но он был очень слаб, никто не дал бы гарантии", – рассказывал Евзеров.

Коротко о Михаиле Плоткине:

Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года в Москве.

В возрасте 20 лет начал работать на эстраде.

В начале карьеры он был администратором вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята", где Пугачева начинала карьеру, "Самоцветы", основателем коллективов "Лейся, песня" и "Надежда".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер американский продюсер, считавшийся "крестным отцом" телевизионного кино Чарльз Фрайс. Причину смерти не сообщили.