Умер известный французский модельер Пьер Карден

Во вторник, 29 декабря, в возрасте 98 лет скончался известный французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден.

Известно, что кутюрье умер в американском госпитале в пригороде Парижа. Причину пока не называют. Об этом сообщает издание AFP.

Французский модельер родился в Италии. Он - хозяин ресторана Maxim’s и одноименной торговой марки, один из самых крупных собственников во Франции.

Предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, один из первопроходцев стиля унисекс, был авангардистом от моды.

Карден – первый кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их доступными широкому кругу потребителей.

Кутюрье подарил миру сапоги-чулки, колготки, водолазки, вещи из кожзаменителя, молнии и накладные круглые карманы.

В 1970 году Карден создавал дизайн для НАСА.

Автор одноименного бренда парфюмерии Pierre Cardin.

Одной из "муз" модельера была балерина Майя Плисецкая.

Партнером Кардена в жизни и бизнесе на протяжении более чем 40 лет был Андре Оливер.

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