Умер известный британский режиссер фильмов о "Джеймс Бонде"

В Лос-Анджелесе умер известный британский кинорежиссер Майкл Эптед в возрасте 79 лет.

Как сообщает Variety, агентство Gersh подтвердило смерть режиссера, но не указало причину смерти Эптеда.

Майкл Эптед был известный своими режиссерскими работами в фильмах о Джеймсе Бонде с Пирсом Броснаном. Также он снял третью часть "Хроник Нарнии". Кроме того, он был автором известных серий документальных фильмов "Up".

Майкл Эптед во время съемок одного из фильмов. Associated Press

Эптед также был известен режиссурой биографических драм "Дочь шахтёра" с Сисси Спейсек, "Гориллы в тумане" с Сигурни Уивер и "Нелл" с Джоди Фостер. Одними из последних фильмов для него стали триллер "Секретный агент" с Нуми Рапас и Орландо Блумом, а также сериалы "Мастера секса" и "Рэй Донован".

С 2003 по 2009 год Майкл был президентом Гильдии режиссеров Америки, затем стал ее секретарем-казначеем.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в возрасте 93 лет скончался известный французский актер и режиссерРобер Оссейн.