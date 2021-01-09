Помер відомий британський режисер фільмів про "Джеймса Бонда"

У Лос-Анджелесі помер відомий британський кінорежисер Майкл Ептед у віці 79 років.

Як повідомляє Variety, агентство Gersh підтвердило смерть режисера, але не вказало причину смерті Ептеда.

Майкл Ептед був відомий своїми режисерськими роботами у фільмах про Джеймса Бонда з Пірсом Броснаном. Також він зняв третю частину "Хронік Нарнії". Крім того, він був автором відомих серій документальних фільмів "Up".

Майкл Ептед під час зйомок одного з фільмів. Associated Press

Ептед також був відомий режисурою біографічних драм "Донька шахтаря" з Сіссі Спейсек, "Горили в тумані" з Сігурні Уівер і "Нелл" з Джоді Фостер. Одними з останніх фільмів для нього стали трилер "Секретний агент" з Нумі Рапас і Орландо Блумом, а також серіали "Майстри сексу" і "Рей Донован".

З 2003 по 2009 рік Майкл був президентом Гільдії режисерів Америки, потім став її секретарем-скарбником.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у віці 93 років помер відомий французький актор і режисер Робер Оссейн.