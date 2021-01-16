Умер известный банкир Бенджамин де Ротшильд

В пятницу, 15 января, в возрасте 57 лет скончался французский банкир, барон Бенджамин де Ротшильд, который возглавлял группу Эдмона де Ротшильда.

Смерть наступила в результате сердечного приступа. О трагедии сообщило издание Le Parisien.

Он родился в 1963 году в Нейи-сюр-Сен в семье Эдмона де Ротшильда, члена французской ветви финансовой династии Ротшильдов.

Бенджамин с 1997 года возглавлял совет директоров "Эдмон де Ротшильд Холдинг", которая управляет группой Edmond de Rothschild, специализирующейся на частных банковских услугах и управлении активами.

Отмечается, что Бенджамин де Ротшильд – один из самых богатых членов своей семьи, входящий в число крупнейших французских состояний по версии журнала Challenges, не покидал этот рейтинг с 1998 года.

В 2019-м он занял 1349-е место в мировом рейтинге американского журнала Forbes.

Похороны банкира пройдут в ближайшие дни. На них будут присутствовать только родственники умершего.

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