Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Владимир Ефименко

В понедельник, 28 декабря, в возрасте 67 лет скончался российский исполнитель, солист ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко. Причина смерти пока неизвестна.

Соответствующий пост о трагедии опубликовали на официальной странице в Instagram ансамбля. Коллеги артиста отметили, что песни Ефименко давно стали народными и навсегда вошли в золотой фонд российской культуры.

"Умер честный, порядочный, жизнерадостный и светлый человек. Таким мы его запомним навсегда", – написали сотрудники ансамбля "Лейся, песня".

Что известно о Владимире Ефименко

Советский и российский эстрадный певец, исполнитель, солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня".

В 1971-1974 годах учился в Астраханском мореходном училище. В эти же годы принимал участие в курсантском ансамбле "Сириус", солист-вокалист, гитарист.

В 1974-1975 годах солист-вокалист, гитарист в вокально-инструментальном ансамбле "Вестники".

Умер исполнитель песен Владимир Ефименко Instagram ансамбля "Лейся, песня"

В 1975-1976 годах солист вокалист, гитарист в ВИА "Вита-70".

В октябре 1977 года был принят солистом-вокалистом в вокально-инструментальный ансамбль "Лейся, песня" под руководством Михаила Шуфутинского и Виталия Кретюка.

Является первым исполнителем песен "Обручальное кольцо", "Родная земля", "Где же ты была", "Вот увидишь" и многих других.

С 1981 года Ефименко осуществлял концертную деятельность в городах России и странах СНГ.

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