Помер виконавець пісні "Обручальное кольцо" Володимир Єфименко

Софія Ковнір Люди 13:51, 29.12.2020 Оновлено: 14:44, 29.12.2020

У понеділок, 28 грудня, у віці 67 років помер російський виконавець, соліст ансамблю "Лейся, песня" Володимир Єфименко. Причина смерті поки невідома.

Відповідний пост про трагедію опублікували на офіційній сторінці в Instagram ансамблю. Колеги артиста зазначили, що пісні Єфименка давно стали народними й назавжди увійшли до золотого фонду російської культури.

"Помер чесний, порядний, життєрадісний і світлий чоловік. Таким ми його запам'ятаємо назавжди", – написали співробітники ансамблю "Лейся, песня".

Що відомо про Володимира Єфименка

  • Радянський і російський естрадний співак, виконавець, соліст вокально-інструментального ансамблю "Лейся, песня".

  • У 1971-1974 роках навчався в Астраханському морехідному училищі. У ці ж роки брав участь у курсантському ансамблі "Сіріус", соліст-вокаліст, гітарист.

  • У 1974-1975 роках соліст-вокаліст, гітарист у вокально-інструментальному ансамблі "Вестники".

Помер виконавець пісень Володимир Єфименко
Instagram ансамблю "Лейся, песня"

  • У 1975-1976 роках соліст-вокаліст, гітарист у ВІА "Віта-70".

  • У жовтні 1977 року був прийнятий солістом-вокалістом у вокально-інструментальний ансамбль "Лейся, песня" під керівництвом Михайла Шуфутинського та Віталія Кретюка.

  • Є першим виконавцем пісень "Обручальное кольцо", "Родная земля", "Где же ты была", "Вот увидишь" та багатьох інших.

  • З 1981 року Єфименко здійснював концертну діяльність у містах Росії та країнах СНД.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник китайської ігрової студії Yoozoo Games й один із творців культової саги "Гра престолів" Лінь Ци помер у віці 39 років.

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