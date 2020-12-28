Один из создателей "Игры престолов" Линь Ци умер после отравления

Основатель китайской игровой студии Yoozoo Games и один из создателей культовой саги "Игра престолов" Линь Ци умерв возрасте39 лет. В крови знаменитости нашли следы ядовитого вещества.

Об этом сообщает издание Deadline. По словам инсайдеров, Линь обратился в больницу 16 декабря с жалобами на самочувствие, а уже 25 декабря родные Ци сообщили о его смерти.

По данным правоохранительных органов, основателя Yoozoo Games могли убить, подсыпав яд в чай. На данный момент под стражей в качестве главного подозреваемого находится руководитель отдела кино и телевидения Yoozoo Group Сю Ляо. По предварительной версии, причиной отравления мог стать личный конфликт между мужчинами.

Линь Ци основал студию Yoozoo Games в 2009 году и руководил ей до конца жизни. Она специализируется на браузерных и мобильных играх.

Самым известным ее продуктом была игра, созданная по мотивам сериала "Игра престолов" – Game of Thrones: Winter Is Coming. Также среди популярных стоит отметить MMORPG "League of Angels", "Drakensang Online" и "DarkOrbit".

Также студия работала над экранизацией крупных проектов, включая сериал "Игра Престолов" (HBO) и фильм "Проблема трех тел" для Netflix. Последний, к слову, должен выйти на стриминговой платформе в 2022 году.​

По данным Hurun China Rich List, состояние Линь Ци составляет около 1,3 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта 2020 года во Франции умер знаменитый шведский актер Макс фон Сюдов, который сыграл Трехглазого ворона в культовой саге "Игра престолов". Ему было 90 лет.