Умер американский продюсер, считавшийся 'крестным отцом' телевизионного кино

В США умер известный продюсер, считавшийся "крестным отцом" телевизионного кино Чарльз Фрайс. Ему было 92 года.

О смерти кинопродюсера сообщил журнал Hollywood Reporter со ссылкой на его семью. Причину смерти Фрайса не сообщили.

"Чарльз Уильям Фрайс, успешный продюсер и исполнительный директор (кинокомпании Fries Entertainment), которого называли "Крестный отец телевизионного фильма", скончался 22 апреля. Ему было 92 года", – писало издание.

Что известно о Чарльзе Фрайсе:

Фрайс родился в городе Цинциннати (штат Огайо) 1928 года.

В возрасте 24 лет переехал в Лос-Анджелес, где устроился бухгалтером в компанию Ziv Television за $100 в неделю.

Популярность к Фрайсу пришла после того, как он основал собственную компанию Charles Fries Productions, позже переименованную в Fries Entertainment .

Его компания сняла и участвовала в съемках более 275 часов фильмов и сериалов.

Фрайс работал над сериалом "Удивительный человек-паук", мини-сериалом "Марсианские хроники", а также документальным фильмом "Горький урожай".

В 2013 году на экране вышла лента Фрайса "Чак Фрайс: крестный отец телевизионного кино. История телевидения".

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