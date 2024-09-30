Умер актер 'Полицейского из Беверли-Хиллз' Джон Эштон: он боролся со страшной болезнью

Американский актер Джон Эштон, сыгравший роль детектива Таггерта в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз", умер 26 сентября в возрасте 76 лет. Он некоторое время боролся со страшной болезнью – раком.

Видео дня

Смерть актера подтвердили TMZ. На тот момент звезда известного на весь мир фильма находился у себя дома в городе Форт-Коллинз, расположенном в штате Колорадо, США.

Джон Эштон до самой смерти не покидал актерское дело. Он снимался в трех из четырех частей "Полицейского из Беверли-Хиллз" и, более того, фанаты кинофраншизы смогли его увидеть в последней части кино, вышедшей на экраны в 2024 году, – "Аксель Ф".

Всего в Голливуде Эштон проработал около 50 лет. За это время он взял участие в более чем 200 кинопроектах. Но, как видим, самую большую славу ему принес именно "Полицейский из Беверли-Хиллз".

Во франшизе знаменитость сыграл детектив Джона Таггерта. Он был партнером своего коллеги Билли Роузвуда, и вместе они помогали Акселю Фоули в его расследованиях.

Представитель актера Алан Сомерс высказался из-за смерти Эштона: "Джон оставляет после себя наследие любви, преданности и служения. Его память навсегда запомнится жене, детям, внукам, а также брату, сестрам, семье и всем, кто его любил. Воздействие Джона на мир запомнится и будет отличаться еще многими поколениями".

Ранее OBOZ.UA писал, какой была жизнь покойной Мэгги Смит и кого, кроме Минервы МакГонагалл из "Гарри Поттера", она играла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!