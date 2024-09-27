Имела два 'Оскара' и перенесла рак: какой была жизнь Мэгги Смит и кого, кроме Минервы МакГонагалл, она играла

Сегодня, 28 сентября, умерла звезда серии фильмов о "Гарри Поттере" Мэгги Смит. Легендарная актриса ушла из жизни в возрасте 89 лет, оставив незабываемый след в кинематографе.

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На протяжении долгосрочной карьеры знаменитость стала обладательницей двух "Оскаров", семикратной лауреаткой премии BAFTA, обладательницей "Золотого глобуса" и четырехкратной победительницей "Эмми". Однако немногие знают, что кроме феерических достижений, в жизни покойной актрисы были сложные периоды. Она перенесла тяжелое онкологическое заболевание, в результате которого потеряла волосы. OBOZ.UA решил рассказать, какой была жизнь легендарной артистки.

Маргарет Натали Смит родилась 28 декабря 1934 года в пригородном районе Лондона – Илфорде. Она училась в старейшем англоязычном университете мира Оксфорде, где и начала свою актерскую карьеру. Впервые на профессиональную сцену юная артистка вышла в 1952-м, исполнив главную роль Виолы в спектакле "Двенадцатая ночь".

Актерская карьера Мэгги Смит

Первый фильм с участием молодой Мэгги Смит вышел на экраны в 1965 году. Актриса воплотилась в роль Дездемоны, жени главного героя фильма "Отелло".

Следующей работой стала лента "Расцвет мисс Джин Броди", принесшая знаменитости первый "Оскар". Тогда звезда сыграла разгульную учительницу школы для девочек в Эдинбурге. Эта роль раскрыла многогранность таланта юной артистки.

"Отель "Калифорния" принес Мэгги Смит сразу две награды. Она воплотилась в роль британской актрисы Дианы Барри, за которую получила свой второй "Оскар" и "Золотой глобус".

Одним из самых популярных фильмов английской знаменитости стала лента "Действуй, сестра". Мэгги Смит отыграла настоятельницу монастыря в Сан-Франциско, чья жизнь кардинально изменилась после встречи с певицей ночных клубов Делорис Уилсон.

Одной из самых нетипичных ролей для легендарной актрисы стала пожилая бездомная женщина Мэри Шеперд. По сценарию кинокартины "Леди в фургоне", главная героиня уговаривает известного драматурга Алана Беннетта дать ей разрешение на жительство в ярком фургоне, припаркованном у дома. Уникальный талант Мэгги Смит позволил ей безупречно раскрыть неординарность персонажа.

Ну и в конечном счете нельзя не упомянуть о культовой роли артистки в серии фильмов о "Гарри Поттере" – Минерве МакГонагалл.

Онкологическое заболевание

Именно во время процесса съемки всемирно известной киносаги по роману Джоан Роулинг, Мэгги Смит диагностировали рак груди. Из-за тяжелого заболевания актрисе пришлось пройти курс химиотерапии. Она постоянно чувствовала страшную боль и тошноту, а последние дни на площадке провела в парике, поскольку все ее волосы выпали.

Однако коллеги знаменитости уверяют: она никогда не теряла надежды на лучшее и, несмотря на все препятствия, не отказывалась от любимого дела.

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