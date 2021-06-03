Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

На 46-м году жизни не стало российского актера и каскадера Андрея Погребинского. Причина смерти пока неизвестна.

Об этом"Пятому каналу" сообщила мать знаменитости. Дата прощания с актером также не уточняется (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Близкий друг Погребинского Ян Цабут рассказал, что в последние дни Андрей чувствовал себя не очень хорошо.

Кроме того, Цабут также поделился, что актер регулярно занимался спортом и всегда был в хорошей форме.

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Что известно об Андрее Погребинском

Актер родился 13 февраля 1976 года в Санкт-Петербурге. В 2002 году окончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Профессионально занимался баскетболом, стал мастером спорта.

Актерскую карьеру Погребинский начал с роли каскадера. После нескольких удачных проектов его стали приглашать на сыграть эпизодические роли в кино. Так, актер сыграл во многих известных российских сериалах и фильмах. Вот некоторые из них: "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Гончие", "Морские дьяволы", "Мажор", "Sпарта". Сыграл одну из главных ролей в сериале "Ментозавры". Всего за свою карьеру актер снялся в 52 проектах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский актер театра и кино Валерий Шептекита умер в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 80 лет.