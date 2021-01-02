Умер Владимир Коренев, исполнитель главной роли в фильме "Человек-амфибия"

Умер российский актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в известном фильме "Человек-амфибия".

О смерти артиста сообщила в Интерфакс его дочь Ирина Коренева. Причиной смерти Коренева стал коронавирус.

Как оказалось, перед смертью актер лежал в госпитале с COVID-19. Кореневу было 80 лет.

Владимир Коренев. kino-teatr.ru

Напомним, что Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе. Еще в школьные года будущий артист ходил в драматический кружок, куда привела его одноклассница. После окончания школы Коренев выбрал профессию актера и в 1957 году поступил в ГИТИС в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Конского.

Владимир Коренев в молодости. kino-teatr.ru

Стоит отметить, что широкую известность Коренев получил не только благодаря фильму "Человек-амфибия", но и таким кинолентам как: "Свет далекой звезды", "Дорога в ад", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества" и других.

С 1961 года Коренев играл в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. До 2015 года руководил факультетом театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL в Британии умер актер из сериала "Доктор Кто".