'Украинцам – сил в достижении справедливости': российская актриса Машкова призвала сограждан бежать из страны

Российская актриса Мария Машкова, которая поддерживает Украину и рассказывает о войне России против нашей страны, обратилась ко своим соотечественникам. Она посоветовала поклонникам уезжать из Российской Федерации, если у них есть хотя бы "минимальная возможность". Более того, артистка пожелала украинцам сил и победы над режимом Путина.

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Как сказала знаменитость, она написала свой заключительный пост в Instagram на военную тему и больше не будет пытаться доносить свои мысли общественности с помощью социальных сетей. Мария подчеркнула, после того, как россияне побоялись выйти на улицы против "кучки мерзких преступников", им ничего не остается, как бежать в неизвестность.

"Бегите из России, если есть хотя бы минимальная возможность. Не трусьте бежать в неизвестность. В эмиграции бывает страшно, но не так, как будет во время неминуемо приближающегося контрнаступления Украины. Это мой заключительный пост на эту тему. Прошло больше года моих визгов. Похоже, близка стадия принятия. Я бегу в свою новую жизнь", – оставила под постом дочь путиниста Машкова.

Звезда российского телевидения заметила: планета перестанет ненавидеть русских, если они будут людьми. Она оповестила, что начинает новый этап жизни, где ее ждут прекрасные люди и много работы. "Нас, русских, никто не ненавидит, если мы – человеки. Родина – это планета Земля! Украинцам сил в достижении справедливости. Нам – достойно принять последствия нашего выбора", – резюмировала актриса.

Как и стоило ожидать, на Машкову накинулись оккупанты, захотев поставить ее на место. "Не смей называть себя русской!", "Маша, вы с ума сошли? Ну что за ересь вы несете? У нас в России все хорошо", "Маша, живите вы уже, как хотите! Ваши советы здесь до одного места", "А отец в курсе, что вы такое творите?", "Маша, заодно уж смените фамилию, не стоит ее поганить", – пишут сограждане селебрити.

К слову, папа Марии актер Владимир Машков является пылким поклонником Владимира Путина. На фоне этого девушка перестала с ним общаться, а также заблокировала дядю в телефоне из-за его позиции относительно нашей страны.

OBOZREVATEL недавно писал, что российский блогер Артемий Лебедев попросил оккупантов захватить Одессу и насильственным путем отстранить Зеленского от власти. Одиозный артист мечтает ездить на отдых в курортный город, так как сейчас у него нет такой возможности, из-за запрета посещать Украину.

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