''Украина решила, что можно не пускать русских'': российский блогер Лебедев призвал захватить Одессу и поменять власть. Видео

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев, который 22 января 2023 года был внесен в санкционный список Украины публичных деятелей "призывающих к агрессивной войне", потребовал оккупантов вернуть "свои" территории. Мужчина отличился новой порцией абсурда, утверждая, что Украина – это российские земли, но они были "по ошибке" подарены нашей стране.

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Лебедев разместил новый выпуск своего шоу в YouTube-канале. Он попросил российскую армию поскорей захватить Одессу и отстранить Зеленского от власти. Артемий утверждает, он против войны и насилия, но мечтает силой взять юг Украины и летать в Одессу на отдых (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Моя точка зрения никогда не менялась, я всегда против любых войн, насилия, агрессии. Это не мой стиль поведения, я считаю, что все вопросы надо решать дипломатическим путем... Русские войска завоевывают русские территории, которые всегда были русскими, но просто они по ошибке были подарены Украине, а Украина решила, что теперь можно не пускать туда русских. Конечно же я за то, чтобы русские войска взяли Одессу, выкинули Зеленского из власти, открыли границы и отменили визы", – выдал скандальный блогер.

Дизайнер продолжил – он не может повлиять на ситуацию, но в его силах записывать лишенные смысла обращения захватчикам, чтобы мотивировать их на новые преступления. Так как Артемий "против агрессии", он не считает обязательным во время возвращения Одессы убивать людей.

Данное заявление повергло в шок украинцев, которые оставили свои комментарии в сети: "Все вопросы надо решать дипломатическим путем. Русские войска, верните Одессу. Шиза", "Я против войн, против агрессии. Но за то, чтобы российские войска еще чуть-чуть повоевали, поубивали и продвинулись к Одессе. Вам не кажется, что он противоречит сам себе?", "Хочет с*ка, чтобы еще чуть-чуть повоевали. К Одессе хочет! Ну так и п*зд*й в окоп, на фронт", "А детей своих он туда отправил?", "Запомним тебя лицемерный гаденыш".

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!

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