'Украинское продолжение, о котором он мечтал': нардеп Ясько призналась, что родила от Саакашвили

В Международный день защиты детей 32-летняя депутат Елизавета Ясько потрясла новостью, что она впервые стала мамой. Отцом ее ребенка является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме. Пол первенца и когда он появился на свет, молодая мама не рассекретила.

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Об этом Ясько поделилась со своими подписчиками в Facebook. По ее словам, она никогда не думала, что ей придется дать жизнь во время войны. Елизавета отметила, во время беременности она пережила страшные события, которые должны быть освещены в триллерах.

"Мой ребенок – это моя любовь. Для отца наш ребенок – это его украинские корни и украинское продолжения, о котором он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины... Я мама. Я украинская мама. Я мама украинского ребенка. И мы, украинские мамы, сейчас защищаем свободу для поколения уже наших детей, которые родились от родителей, по-настоящему свободных душой и сердцем украинцев! Пусть наши дети будут защищены!", – читаем в публикации нардепа.

Девушка подчеркнула, что сейчас ей очень не просто, так как она выполняет функции сразу двух родителей. Она гордится украинскими женщинами, которые не сдаются и борются за свободу и независимость нашей страны. Для экс-президента этот ребенок – четвертый.

Напомним, о романе политиков стало известно в ноябре 2020 года. В то время Саакашвили был женат на Сандре Руфолс, заявившей, что его измена стала для нее потрясением. В январе 2022 года выяснилось, что кроме двух сыновей у государственного деятеля есть еще и внебрачная дочь.

Немного ранее OBOZREVATEL писал, что супруга бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри ожидает ребенка. Это будет третий общий наследник пары. Всего у политика семеро детей. Чтобы узнать детальнее – переходите по ссылке.

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