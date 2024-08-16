Украинский ведущий Буше снялся в социальном ролике о 'проблемах' блогеров во время войны: военные подняли его на смех

Популярный украинский ведущий и актер Богдан Шелудяк, известный также под псевдонимом Буше, снялся в социальном ролике о пристрастном отношении к медийщикам во время войны. В нем также принял участие военный, но реклама вызвала откровенные насмешки со стороны героев войны.

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Шквал критики полился под видео в Instagram GOVOR. Украинцы в большинстве своем не оценили посыл авторов сценария.

По сюжету двое гражданских "вытащили" в кафе ветерана войны после ранения и обсуждают усталость от работы. К ним подходит парень, насмехаясь над проблемами мужчин в тылу.

В самый драматичный момент слово достается герою видео в форме, который пристыдил собеседника и расхвалил блогеров за их помощь армии.

"Я не знаю, не хочу и не умею снимать. Но я знаю, что блогеры очень много и тяжело работают. Да, они не на фронте, но они делают очень многое для нашей общей цели – победы", – сказал ветеран, а Буше добавил: "Каждый должен быть на своем месте".

Удивительно, но мнение блогеров не разделили военнослужащие, которые откровенно их высмеяли. Доброволец и ветеран "Азова" Дед Шиноби и защитник Мариуполя Давид "Химик" Касаткин посмеялись над "социальным роликом"

Другие воины не удержались от шуток: "Может ротацию? Мы готовы взять это бремя на себя", "Рыгали всем блиндажом", "Это блогерский котел? Как вы выжили", "Обязательно отдохните", "Кровь из глаз почему-то пошла".

Ролик был доступен в сети менее суток. По состоянию на утро 16 августа он пропал из соцсетей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Винник записал видео своим "волчицам", но ничего о болезни и бегстве из Украины в багажнике не сказал.

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