"Украинский след" в жизни Юрия Никулина: что связывало "гениального грустного клоуна" с Украиной и как он мог отреагировать на войну Путина

21 августа исполняется 29 лет со дня смерти Юрия Никулина – одного из самых известных советских и российских артистов цирка и кино. Он умер в Москве 21 августа 1997 года, не дожив до 76 лет. Для миллионов зрителей Никулин остался Балбесом из комедий Гайдая, Семеяном Семеяничем и "грустным клоуном", который умел заставить людей смеяться даже тогда, когда за его внешней простотой скрывался драматический опыт фронтовика.

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В биографии звезды "Бриллиантовой руки" есть и украинский след, о котором расскажет OBOZ.UA. Никулин имел украинские корни по отцовской линии, а важный этап его профессионального становления был связан с Киевом. Именно здесь в начале 1950-х годов фактически началась его сольная карьера клоуна.

Как сообщали "Факты", в то время в Киеве еще работал старый послевоенный цирк, расположенный в районе нынешнего перекрестка улиц Саксаганского и Большой Васильковской. Именно туда отец тогдашнего директора цирка пригласил молодого Никулина.

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На тот момент будущая звезда советского кино еще не был самостоятельной знаменитостью. Никулин работал ассистентом популярного клоуна Карандаша (Михаила Румянцева). Однако в Киеве его увидели не просто как помощника известного артиста, а как самобытного исполнителя.

Дочь директора цирка вспоминала, что ее отец не смог отказать харизматичному ветерану Второй мировой войны, который сильно отличался от других клоунов. По ее словам, Никулин был скорее трагикомиком: он сочетал комическое с некой внутренней печалью. Эта особенность впоследствии стала одной из главных черт его творческого образа.

Именно Киев стал одним из ключевых мест на старте его самостоятельной работы. Позже Никулин создал знаменитый дуэт с Михаилом Шуйдиным, а впоследствии стал одним из самых узнаваемых артистов советского цирка.

В частности, Никулин пережил войну, и этот опыт навсегда остался с ним. В 1939 году его призвали в Красную армию, а службу он продолжил после начала Второй мировой войны. Он воевал под Ленинградом (ныне – Санкт-Петербург), пережил блокаду, получил контузию. Победу СССР встретил в Прибалтике, а демобилизовался лишь в мае 1946 года.

Именно поэтому его драматические роли в военном кино обладали особой силой. За внешностью и юмором комика зритель видел человека, который действительно знал, что такое война. В его высказываниях о собственном военном опыте есть слова, которые сегодня звучат особенно жутко.

"Война – самое грязное и отвратительное явление человеческой деятельности, вытаскивающее все низкое из глубин нашего подсознания. На войне за убийство человека мы получаем награду, а не наказание. Мы можем и должны безнаказанно разрушать ценности, которые человечество создает веками, жечь, резать, взрывать. Война превращает человека в злобное животное и убивает, убивает", – говорил Никулин, вспоминая войну.

Есть в его наследии и другая фраза: "И у нас, друзья, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках".

В частности, Украина оставила след в профессиональной биографии Никулина не только благодаря его киевскому периоду. Артист также оказал влияние на украинскую комедийную культуру.

В 1990-х годах в Украине появилось популярное юмористическое шоу "Золотой гусь", построенное вокруг анекдотов и историй известных людей. Сам Никулин, который уже вел собственную программу "Белый попугай", увидел украинский формат и, по словам участников проекта, признался, что хотел создать нечто подобное.

Его влияние ощущал и Георгий Делиев – автор и художественный руководитель "Маски-шоу". Они познакомились в 1995 году, когда Никулин пригласил Делиева выступить в том же "Белом попугае".

По словам Делиева, Никулин фактически стал для него одним из творческих ориентиров. Его принцип работы с репризами, персонажами, характерами и масками впоследствии нашел отражение в "Масках-шоу".

Справка. Никулин умер 21 августа 1997 года в результате осложнений с сердцем. Перед этим он перенес операцию, во время которой у него произошла остановка сердца, после чего артист впал в кому. Через 16 дней он умер. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

При жизни Никулин успел стать народным артистом СССР, Героем Социалистического Труда, руководителем московского цирка на Цветном бульваре и одним из самых известных советских актеров.

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