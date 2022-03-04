Украинский режиссер – родственникам из РФ: Украина не даст себя завоевать и не простит России войну

Украинский режиссер и писательница Ирина Цилык обратилась к своим родственникам в России, сравнив их президента Владимира Путина с Гитлером, а российскую внешнюю политику – с фашизмом. Ее родные из Санкт-Петербурга не предпочитают говорить о политике, потому публицистка решила рассказать, что чувствуют украинцы в условиях войны.

Режиссер фильма "Земля голубая, как апельсин" рассказала в письме к родственникам о терроре, который несколько суток длится в Украине. Теперь муж Цилык снова на войне, а сын знает, что такое обстрелы и бомбоубежища, ее родственники спят в коридоре на полу, а сама писательница ночью наблюдала в окне, как горит нефтебаза, куда прилетела российская ракета.

"Я понимаю, что вы все видите под другой оптикой. Путин высказался, что "принял на себя ответственность за решение украинского вопроса вместо будущих поколений". Это риторика Гитлера, который говорил о "еврейском вопросе". Остальной цивилизованный мир, который многое осознал, собирается отправить Россию в изоляцию. Украинцев поддерживает вся Европа и другие страны. Путин заявил о готовности ядерного оружия – это шантаж, свидетельствующий о его агонии", – обратилась к родственникам в Санкт-Петербурге Ирина Цилык.

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Цилык подчеркнула, что пока у власти Путин, в Украине происходят трагедии ужасающего масштаба. Россияне из тяжелой артиллерии бьют по жилым массивам, больницам, садам, детдомам. Украинцы ненавидят их за это. "Эта ненависть понятна, если на нас нападают без предупреждения в 4 утра и начинают бомбить наши города, убивая гражданских и детей", – пишет в обращении режиссер.

Ирина Цилык подчеркнула, что потери со стороны оккупантов также огромны, а россиянам по телевизору врут о нескольких погибших. Российские матери не увидят своих детей, потому что их никто не собирается везти хоронить домой. Режиссер убеждена, что больше никогда в жизни не приедет к родственникам в Санкт-Петербург, потому что она и вся семья стали "бандеровцами".

"На моих глазах родилась новая Украина, которая не позволит завоевать и ни за что не простит россиянам эту войну. Это не ура-патриотизм, а естественная реакция на желание уничтожить украинскую свободу, идентичность и достоинство", – пишет писательница в своем письме.

Письмо украинского режиссера к россиянам:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маша Ефросинина поблагодарила россиян за "спасение" Украины. Телезвезда назвала украинцев сильнейшей нацией на планете. Она также призвала россиян свергнуть правителя Владимира Путина, которому народ не нужен.