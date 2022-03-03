Маша Ефросинина поблагодарила россиян за "спасение" Украины: мы теперь самая сильная нация на планете

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с 2018 года является почетным послом Организации Объединенных Наций, заявила, что благодаря оккупантам украинцы стали сильнейшей нацией в мире. Она также призвала россиян свергнуть правителя Владимира Путина, которому народ не нужен.

Об этом Ефросинина рассказала в видео-обращении в Instagram. Звезда вспомнила все пытки, которые сейчас переживают украинцы: обстрелы с неба, подрывы детских домов, онкологических клиник, выгоревшие маленькие городки и самая большая площадь Европы в Харькове.

"Я благодарю русский народ, который навсегда спас нас от эгоизма, обид, измены и разных негативных эмоций. Теперь каждый человек в Украине держится за руки, отдает последнее, предоставляет приют в доме и еду. Украинцы наиболее объединенная нация и самое сильное государство на планете" , – сказала Ефросинина в обращении.

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Телеведущая заявила, что власти России "с гнилыми мозгами" нарушают все правила войны, стреляя ночью и выжигая частные дома. Гражданских жителей расстреливают в упор, а украинские младенцы находятся в антисанитарии, голоде и холоде в бомбоубежищах. Под завалами находятся сотни людей, им не могут доставить даже воду.

Ефросинина еще раз обратилась к россиянам с призывом спасти самих себя. Пока "операция освобождения" Путина продолжается в Украине, российскому народу следует подумать о собственной свободе. Оккупантам россияне не нужны. Сегодня страх воцарился в каждом доме. "Правитель сделал так, что Россию проклинает весь мир. Не сделав ничего, вы становитесь соучастниками террора. Из-за вашего бездействия на улицах в России будут такие же обстрелы и тысячи смертей", – обратилась к россиянам Ефросинина.

Ведущая добавила, что тысячи трупов российских солдат не будут отправлять хоронить домой. Народ обманули, в Украине оккупантов никто не встречал с цветами. Ефросинина также поблагодарила россиян, которые выходят на улицы. Она опубликовала видео, где силовики в Санкт-Петербурге задерживают бабушку, которая пошла на протест против войны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Маша Ефросинина просила прийти в себя россиян и известных звезд, которые свято верят в благородство Путина. Ведущая призвала их преодолеть страх, выходить на митинги, потому что только все вместе смогут остановить "человека, который сошел с ума".