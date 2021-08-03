Украинский рэпер Kyivstoner впервые станет отцом. Фото

Украинский рэпер, экс-участник группы "Грибы" Kyivstoner (Альберт Васильев), в скором времени впервые станет отцом. Блогер опубликовал несколько снимков со своей возлюбленной Алиной, где заметно, что девушка находится в положении.

Радостную новость рэпер сообщил в Instagram. На фото будущие родители позируют в ресторане. Альберт положил руки на живот возлюбленной, тем самым подчеркнув ее интересное положение.

Фото вызвало бурную реакцию у подписчиков.

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"Вот это да! Я ожидал чего угодно, но не отцовства Киевстонера", "Какая красивая девушка. Будьте счастливы", "Теперь ждем угарного контента от молодого папы", — пишут в сети фанаты рэпера.

К слову, о том, что у Kyivstoner'a есть отношения, поклонники не догадывались, ведь после его расставания с Лилией Багировой в октябре 2020 года – про личную жизнь рэпера ничего не было известно.

Что известно про избранницу Kyivstoner'a

24-летняя возлюбленная Альберта по образованию актриса, но по профессии не работала, потому что решила уйти в ресторанный бизнес.

Она является видеооблогером и активно ведет свой профиль в Instagram.

Афишировать свою личную жизнь девушка не торопится. Но после совместно фото с Альбертом ей пришлось рассказать все любопытным поклонникам.

Про свою беременность Алина не вдается в подробности, тем не менее, она сказала, что ждет мальчика. Также избранница Васильева отметила, что рождение ребенка было запланировано.

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