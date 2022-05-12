Украинский профессор-звезда соцсетей Федор Шандор рассказал, как совмещает войну и лекции для студентов из окопов. Видео

Профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор, ставший звездой соцсетей после того, как читал студентам лекцию прямо из окопа, рассказал, как ему удается совмещать преподавательскую деятельность с войной. По его словам, руководство пошло на встречу, поэтому с четырех до восьми утра он на боевом дежурстве, а затем занимается со студентами.

Он убежден, что в аудиториях его не кем заменить. "Я преподаю спецдисциплины, очень узконаправленные: девиантное поведение, массовое поведение, манипулятивное поведение для психологов", – рассказал Шандор во время сюжета для программы "Сніданок з 1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Профессор добавил, что сейчас длится сессионно-зачетный период, когда нужно закрывать сессию, поэтому последняя лекция состоялась накануне.

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"Пары в понедельник-вторник, а дальше, как назначило руководство – дежурства, работа и так далее. Сейчас как раз заканчиваю дежурство и идем мыться", – сказал он.

Шандор отметил, что не будет принимать экзамены у студентов во время войны, хотя и пытался избегать этого и в мирное время.

"Абсолютное большинство студентов я мучаю до экзамена, они все сдают, а потом уже теми, кого я не успел поймать, занимаются мои аспиранты", – добавил профессор.

Отметим, что Федор Шандор работает преподавателем кафедры социальной работы УжНУ, а также директором "Карпатского центра полинговых исследований" с 1998 года. Кроме этого, "преподаватель из окопа" является директором общественной организации "Мой город – Ужгород", автором краеведческой литературы на 10 языках разных национальностей, организатором многочисленных образовательных акций и конкурсов и заслуженным работником туризма.

Как писал OBOZREVATEL ранее, фото, как профессор УжНУ Федор Шандор проводит пары прямо из окопа, всколыхнуло всю Украину.