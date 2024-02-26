'Это было самое сложное решение в жизни'. Тамерлан об артистах на войне, мобилизации женщин и 'волонтерах' на Мальдивах

Популярный украинский дуэт TamerlanAlena, родившийся в 2009 году и прославившийся песнями "Потоки ветра", "Хочу с тобой" и другими хитами, после полномасштабного вторжения России перестал существовать в привычном составе. Алена Омаргалиева начала петь сольно, а ее муж Тамерлан с первых дней войны добровольцем стал на защиту Родины.

Сегодня Тамерлан очень редко появляется в публичном пространстве, не дает интервью и не выпускает песни. Однако в рамках сотрудничества с OBOZ.UA блогеру Богдану Беспалову удалось пообщаться с мужчиной, который сейчас активно занимается волонтерскими делами, выполняет спецзадачи и каждый раз, возвращаясь из военных командировок, не понимает поведения некоторых коллег по цеху. Об удивительных поступках звезд, выборе стать добровольцем и кризисе в отношениях во время войны – в нашем эксклюзивном интервью.

– Твоя жизнь изменилась после 24 февраля, как и у большинства украинцев. Ты отправился служить добровольцем. Планируешь в будущем возвращаться к музыке как артист?

– Честно говоря, сейчас таких мыслей нет. И состояние внутреннего ощущения немного немузыкальное. Как будет дальше? Победоносный трек я уже пишу. К нашей победе. Один, я думаю, сделаем точно. (Улыбается.)

– Сейчас очень многие ведьмы, экстрасенсы, тарологи, нумерологи дают прогнозы на победу, когда закончится война и так далее. Как ты вообще относишься к такому феномену? С чем это связано? Может, людям нужно какое-то маленькое чудо?

– Сто процентов. Я не отношусь к этому как к какому-нибудь феномену однозначно. Но люди хотят слышать что-нибудь положительное. Какие-то изменения, какие-то новости, которые могли бы поддерживать положительно их состояние. Вообще, если проанализировать, смотри: появляется новый таролог, который что-то прогнозирует. К нему приковано максимальное внимание. Потом, когда этого не происходит, он, конечно, куда-то исчезает. Поэтому окей, что что-то происходит. Людям действительно нужны положительные новости. Где они это черпают – от тарологов, нумерологов или чего-то еще, – это уже выбор каждого. Люди хотят верить во что-то хорошее, положительное. И находят свой путь.

– Переходя к более серьезным темам… Знаешь, мы довольно долго жили в состоянии "скоро победа". Ну, по крайней мере, об этом писали СМИ, говорили в телемарафоне и так далее. А сейчас, лично мои наблюдения, мы больше начали транслировать реальность. То есть тот же Буданов говорит более приземленные вещи. Людям нужна эта правда, как ты думаешь?

– Понимаешь, если бы все были одного психотипа, то думаю, что да. Но есть многие, которые не могут воспринимать эту правду, потому что она их очень душит и давит психически. Поэтому не могу сказать на 100%, но однозначно с правдой жить лучше, потому что ты плюс-минус ориентируешься в ситуации, которая происходит рядом с тобой. Как-то удобнее что-нибудь планировать.

– Для многих пар война стала определенным испытанием. А как насчет вашей семьи? Вы еще больше сблизились с женой? Или наоборот – появились недоразумения?

– Мегастрессовая ситуация 24 февраля несет за собой очень много последствий. Даже для тех семей, в которых вроде бы все было идеально. Кто-то с этим справляется, кто-то не очень, поэтому многие разводятся. Мы также прошли через испытания с первых дней. Напряженная атмосфера длилась несколько месяцев. Знаешь, вспоминалось все нехорошее, что было, накапливалось. Какое-то время мы даже не общались и поддерживали друг друга эсэмэсками.

– Благодарю тебя за этот ответ. Не нужно стесняться проблем. В жизни встречается много сложностей и нервных ситуаций. И мне кажется, что люди должны знать, что у нас у всех сейчас тяжелые времена, но мы держимся изо всех сил. А как ты относишься к женской мобилизации? В последнее время появляется очень много дискуссий по этой теме. Одни говорят, что было бы правильно мобилизовать женщин, другие – что вообще нет смысла об этом говорить.

– Я видел много воюющих женщин. Они очень компетентны, максимально глубоки в том, чем занимаются. Но как нас все-таки воспитывали? Что женщина – это хранительница семейного очага, что женщина точно не для войны. Я уверен, что однозначно нельзя делать мобилизацию принудительной. При этом есть много женщин, живущих военным делом и находящих в нем себя. Я считаю, что женщинам есть чем заниматься в тылу и они здесь будут более полезны. Но в то же время уверен в том, что многие женщины пойдут на войну по своим соображениям. И я знаю также много семейных пар, воюющих в одном подразделении. Есть такая история. Поэтому это уже выбор каждого человека, несмотря на то, к какому полу ты принадлежишь.

– Я, кстати, не задумывался... В первый раз услышал, что даже семейные пары есть в подразделениях.

– Я тоже был поражен, когда это увидел. Очень интересно. И наибольшая поддержка. И много тех, кто находит свою вторую половинку именно на фронте, такое тоже бывает. Особенно это было именно в первые два месяца большой войны под Киевом. Потому что все настоящее. Понимаешь, здесь нет никаких масок. Люди даже женятся.

– А если говорить о твоих коллегах по сцене? Недавно Pianoboy Дмитрий Шуров и Дзидзьо говорили, что артистам вообще не место в армии, их предназначение – дарить музыку и культуру. Согласен с этим тезисом или это тоже индивидуально? Зависит от самого человека, насколько он готов? И ментально, и физически?

– Это сто процентов. Возвращаясь к тому, что каждый из нас не похож на другого. То есть мы все разные, и психотип наш тоже отличается. Кто-то может взять оружие и пойти защищать свой дом, свой поселок, свой город, свою страну. А кто-то не может этого сделать, потому что это действительно очень важное решение в жизни.

Недавно на эту тему высказывался спикер Сухопутных войск ВСУ. Отвечая на аналогичный вопрос, он сказал: "Это не мешает делать те же репосты". Когда был разговор о блогерах, закрывающих сборы, мол, они более полезны в тылу. Но мы же сами видим, как эти блогеры себя проявляют, имея воображаемую для себя привилегию. Ответ был, что это не мешает делать свое дело и сборы, находясь возле "Старлинка". Не обязательно же на первой позиции.

Я считаю, что артисты – да, это тонкие по своим ощущениям люди, творческие. Но до 24 февраля я сам был артистом и занимался музыкой 24 на 7, максимально писал песни, был приобщен к творческому процессу. Понимаешь, все индивидуально. Я считаю, что у нас есть гражданский долг перед своей страной, и никто его не отменял.

– Публичные люди выезжают на отдых. Как это было с Александром Волошиным в Мексике в конце декабря. Затем парень блогерши Пренткович на Мальдивы выезжал под видом волонтерства. Как регулировать такие вещи? Общаетесь ли вы с ребятами между собой на такие темы? Какая у вас реакция на подобные новости?

– Не буду говорить о ком-то, скажу откровенно свое мнение. Я думаю, что это действительно другая реальность. Когда выезжают, например, женщины с детьми – один вопрос. Когда выезжают по волонтерской программе военнообязанные ребята и оказываются где-то на берегу океана – это немного странно.

– А когда ты решил пойти добровольцем, что повлияло на твой выбор и что далось сложнее всего вначале?

– Труднее всего было принять само решение. Мы живем на Житомирской трассе как раз под Киевом. И 25-го, если не ошибаюсь, вечером вывозили несколько автомобилей с родными. У нас было две семьи. И тяжелее всего было к тому времени, 26-го, возвращаться назад. Это было самое сложное решение, которое вообще было в моей жизни. Но я ни на йоту не жалею. Потому что принял для себя эту ситуацию с первых дней.

Однозначно это испытание, и каждый из нас его проходит так, как чувствует на 100%. Но я всегда говорил, что сейчас сложное время для всех нас, для нации в целом. И все зависит от того, какое решение, какой выбор каждый из нас сделает. Потому что с этим выбором мы будем жить дальше. Я думаю, это было бесповоротное решение, потому что все мы знали, что может происходить. Тем более когда они [российские оккупанты] подходили уже к Киевской области. Мы знали, что это может быть билет в один конец.

– Мы справимся?

– Сто процентов. Я вот постоянно общаюсь с ребятами и понимаю, что у нас все-таки самая крепкая нация. Я уверен, что любая страна Европы к этому просто не готова. И какие у нас креативные люди! Творческий подход к каждой задаче. Нас может быть меньше однозначно, но мы креативным подходом сделаем так, что мы победим.

Есть такой легендарный парень у нас, TikTok ведет, позывной "Химик". Он может зайти в какую-то комнату и из подручных средств сделать какую-нибудь бомбочку. Поэтому я понимаю, что у нас очень крутые люди, которые сегодня творят историю. Сейчас действительно вершится история. Мы доказали, что любим Украину и до последнего будем на ее защите. Потому что для нас страна – это не просто какое-то слово, это действительно важно.

– Сейчас идет масштабная украинизация всего культурного пространства, которую я полностью поддерживаю, на 100%. Можем ли мы и поклонники TamerlanAlena рассчитывать, например, на небольшой подарок в виде украинизированной песни, одного из ваших хитов? Рассматривали ли вы с Аленой такой вариант?

– Да, мы готовим сюрприз. У нас была давно идея сделать "Потоки ветра" на украинском. В силу своего графика больше года не могу подъехать в студию записать свой куплет. Это очень крутая история. Думаю, что мы обязательно как-то это организуем и сделаем премьеру. Возможно, даже в этом году, чтобы немного поднять настроение нашим гражданам