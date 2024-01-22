'Почему ты не служишь? Иди служи!' EL Кравчук посочувствовал мужчинам за границей, которые боятся вернуться в Украину из-за войны

Известный украинский певец Андрей Остапенко (EL Кравчук) соболезнует мужчинам за границей, которые хотят вернуться в Украину, но не могут. Многие из них были на гастролях или работали, когда началось полномасштабное вторжении России, а возвращаться на Родину боятся из-за массовой мобилизации.

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Однако одной из причин такого поведения певец назвал агрессивные высказывания украинцев в соцсетях с комментариями-призывами отправить всех мужчин на фронт "без разбора", рассказал EL Кравчук в интервью Telegraf. По его мнению, служить должен каждый, но не обязательно в зоне активных боевых действий, а в тылу.

"Я считаю: если это хороший музыкант, который в таких известных коллективах работает, то он полезнее на сцене, потому что тыл тоже должен быть. Это очень большая ошибка – призывать всех без разбора. Когда я читаю комменты у себя в соцсетях, где говорят: "Почему ты не служишь? Иди служи!" А я служу, действительно служу, у меня две медали уже есть. Служу своей песней, мое оружие – мой микрофон", – объяснил свое мнение артист.

В частности, Андрей заявил, что готов ездить на фронт исполнять свои песни, чтобы поддержать украинских военных, защищающих Украину.

"Не знаю, может, это не очень корректно говорить, но я тоже готов петь там, где рискованно. Я хочу ездить в армию как мужчина и певец на самый передок", – рассказал он.

По мнению EL Кравчука, проблема пережидания мужчинами войны за границей заключается в нелояльности законов. Впрочем, после возвращения все должны отработать свою вину.

"Вместе с тем очень верю, что мужчины за границей мечтают, чтобы приняли нормальный закон, который поможет им легально вернуться, красиво отдать долг государству, отработать свою "вину" и спокойно вернуться домой", – объяснил певец.

Отец Андрея был военным, и он хорошо знает, что армии нужны не только солдаты, но и люди других профессий. Поэтому певец призывает не бояться войска.

"Однако в армии нужны разные люди. У меня отец был военным, преподавателем, поэтому я жил в воинских частях и видел, какая там огромная инфраструктура. Солдатам нужно есть, ездить, одежда и т.д. Многим профессиям есть, что там делать, и не надо бояться. И на трубе в армии тоже нужно играть", – сказал EL Кравчук.

Ранее OBOZ.UA писал, что EL Кравчук испытал хейт из-за якобы концерта для россиян в Аликанте, Испании. Певец расставил все точки над "i" в этой ситуации.

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