Украинский хип-хоп-коллектив впервые стал чемпионом мира. Видео

Впервые в истории украинские танцоры стали победителями на всемирном конкурсе World Hip Hop Dance Championship, который ежегодно проводится в США. Юджин Кулаковский, Максим Оробец и Даниил Чернов соревновались 10 лет, однако только сейчас судьи по достоинству оценили их талант.

Из-за пандемии коронавируса в 2021 году участникам позволили отправлять видео со своими танцами, говорится в сюжете ТСН. Обычно конкурсантам приходилось лететь на другой континент и демонстрировать свои способности перед экспертным жюри (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Молодые звезды вспомнили, что в полуфинале их осудили за использование неприличного жеста в танце. По правилам конкурса, участники должны подавать пример молодому поколению, поэтому в выступлениях не допускаются грубые движения и бранные слова.

Видео дня

Однако, несмотря на снятые баллы, коллективу "Minimalists" удалось выбороть победу у хип-хопперов, которые занимали призовые места раньше. Один из участников команды признался, что услышав результаты голосования начал петь гимн Украины с семьей.

"В чемпионате участвовали представители из 87 стран, а в нашей категории было около 40 команд. Сначала мы прошли в полуфинал, то есть в десятку, от чего мы на самом деле обрадовались и удивились, потому что это впервые в истории Украины, и вообще впервые Украина вышла в финал, не говоря уже о победе", – рассказал Максим Суспільному.

Благодаря всемирному признанию цены на услуги хореографов значительно выросли. Так, чтобы поучиться мастерству у лучших, новички готовы платить до 2000 гривен за одно занятие.

Также OBOZREVATEL сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина победила в турнире WTA в Индиан-Уэллсе. Спортсменка соревновалась с крепкой румынкой.