Украинский блогер 'слил' секреты Потапа о сотрудничестве с российскими артистами в разгар войны в Украине и назвал расценки

Украинский блоггер-сплетник Богдан Беспалов "слил" несколько секретов рэпера и продюсера Потапа, который после начала полномасштабной войны уехал за границу и строит карьеру в Европе под новым сценическим именем Славик Балаган. По его словам, 43-летний исполнитель не раз сотрудничал с российскими артистами, за что получал немалые гонорары.

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Об этом интернет-деятель рассказал на YouTube-канале BespaLOVmedia. Как отметил блоггер, за работу с одним из коллективов из РФ репер получил 147 700 долларов.

"Я рассказывал, что продюсер "П" (Потап. – Ред.) в прошлом году был замечен в сотрудничестве с россиянами и зарабатывал на них большие деньги. Но я не знал, о каких суммах идет речь. Мне слили все сметы. В России есть так называемый дуэт "Катя и Волга". Господин "П" с ними работает, они россиянки. Ну говорим о справедливом мире для Украины, волонтерстве, а при этом берем деньги в USDt – криптовалюте, чтобы не отследили платеж. Услуги продюсера им стоили таких денег: промо клипа – 15 000 долларов, съемка Reels – $5000, заработная плата господину "П" – $10 000, создание и съемка двух клипов в Болгарии – 100 тысяч долларов, запись песни – $15 000. Общая сумма, которую получил господин "П" – 147 700 долларов", – рассказал блогер.

Однако по словам Богдана Беспалова, на этом заработок Потапа не закончился. Интернет-деятель добавил, что за сотрудничество с россиянами на счет рэпера перевели сначала 300 тысяч долларов, а затем за съемки в Барселоне еще $235 000. Как отметил блоггер, в эту сумму не учитывались деньги, которые отдавали артисту лично. Беспалов также сообщил, что за создание нескольких клипов и фотосессий группе "Катя и Волга" пришлось отдать 221 900 долларов.

"Далее к господину "П" обращался так называемый российский артист Дэнни. Ему клип в Португалии обошелся в 30 тысяч долларов, два клипа в Болгарии – $100 000, три вижуала – 8 тысяч долларов, фотосессия в Дубае – $4 200. Этот список бесчислен", – отметил Богдан Беспалов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Потап, бывший другом предателя Бардаша, рассекретил его настоящую позицию.

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