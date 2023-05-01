Украинский блогер раскрыл, как муж-абьюзер Анны Asti уговорил ее молчать о войне: она глупая, он – расчетлив

Популярная певица родом из Украины Анна Asti (настоящее имя – Анна Дзюба), как известно, в день вторжения РФ в Украину находилась в Киеве, после чего отправилась в родные Черкассы. Уже через несколько дней исполнительница засветилась в Москве, где продолжила жить и работать, развлекая агрессоров своими песенками. Украинский блогер Богдан Беспалов рассказал инсайдерскую информацию, которая раскрывает, что на позицию Анны имеет сильное влияние ее муж-абьюзер и альфонс Станислав Юркин.

Видео дня

Российский бизнесмен, как оказалось, 24 февраля также находился в Киеве, так что без сомнений слышал звуки взрывов ранним утром. Однако Станислав убедил супругу, что "Россия за короткий срок поглотит Украину", так что нужно встать на сторону "победителей". Прогнозы россиянина не оправдались, так что теперь он с любимой обдумывает план побега из страны-террориста. Обо всем этом Беспалов рассказал в своем новом видео на авторском YouTube-канале.

Своих инсайдеров блогер не раскрывает, однако по его рассказу можно понять, что это люди из окружения певицы, которые занимались организацией ее концертов в Украине, а также сотрудничали с ней на период приезда в Киев накануне полномасштабного вторжения.

Источники поведали, что Asti действительно находилась в Киеве 23 и 24 февраля – у нее была целая промо-кампания на украинских радиостанциях, посвященная выходу дебютного сингла "Феникс".

"Была она с мужем Станиславом в Киеве. 24 февраля из столицы отправилась в Черкассы, откуда она родом. Попрощаться с родителями. Ни маму, никого из родственников, она не забрала с собой. Потом поехала на западную Украину, оттуда в Польшу, а после в Калининград и на пароме попала уже в Питер... Филипп Киркоров настолько офигел, что предлагал Анне релизить совместный сингл 8 марта, на что Асти среагировала крайне негативно. Муж Ани – парень "интересный". По сути – жесткий абьюзер и нахлебник, ревнует ее к каждому столбу, при этом хорошо усваивает баблишко супруги. Асти по натуре баба глупая. Стас – расчетлив. Он сразу настоял на том, чтобы Аня держала язык за зубами, убедив, что за короткий срок Россия поглотит Украину", – передал Беспалов слова инсайдеров.

За последний год уроженка Украины стала в России звездой номер один, так что кровавые рубли за концерты и корпоративы лились на нее и мужа-абьюзера рекой. Так бы продолжалось и дальше, вот только Кремль начал кошмарить всех налоговыми историями.

"Асти платит налоги до 10% по упрощенной схеме, что не соответствует реальным доходам певицы. Стас быстро переводит средства Ани на офшорные счета – они хотят до конца года заработать как можно больше денег и удрать в Дубай, понимая, что Россия тонет в дерьме. Возьмет ли их налоговая за задницы раньше времени – неизвестно, так как схема очень надежная", – раскрывают источники.

Проблемы с заработком у Дзюбы начались также из-за ее украинского паспорта. Менять гражданство на российское певица отказывается – с украинским гораздо легче ездить за границу.

"Уже были звоночки сверху о том, что ей нужно менять паспорт на российский, но она не хочет, ведь с украинским легко ездить в любимую Америку, а так все станет в разы сложнее... По сути, Стасу Аня нужна как ходячий кошелек, не более того. Она с удовольствием будет отдавать все, что зарабатывает, ведь у них созависимые отношения, в которых она – жертва", – добавил Беспалов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее налоговая служба закрыла предпринимательскую деятельность Анны Asti в РФ. Именно через ИП (статус индивидуального предпринимателя) большинство знаменитостей получают и легализуют доходы от гастролей, корпоративов и рекламы. Оказывается, приверженка путинского режима больше не может быть предпринимателем из-за окончания срока действия документа, который подтверждает право временно или постоянно проживать в России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!