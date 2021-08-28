Украинский актер из сериала "Сваты" женился: что известно о его невесте

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
2 минуты
341
Дмитрий Сова женился на украинской актрисе

Известный украинский актер Дмитрий Сова, который снялся в сериалах "Возвращение Мухтара" и "Сваты", женился. Его избранницей стала актриса Дарья Легейда.

Церемония бракосочетания прошла в Киеве на берегу Днепра. Обоим ради этого мероприятия пришлось перекроить рабочие графики. Об этом стало известно "Фактам" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Дмитрий сейчас снимается в новом проекте в Черноморске, а Дарья без выходных работает в Киеве, поэтому актеры пока не могут позволить себе часто видеться.

Дарья Легейда и Дмитрий Сова.
Видео дня
Дмитрий Сова со своей возлюбленной.

Также известно, что Сова сделал предложение девушке еще в декабре прошлого года, а подготовка к свадьбе началась весной.

"Я очень хотел признаться ей как-то необычно, но в какой-то момент просто не выдержал. Подошел и спросил: "Ты выйдешь за меня?" Все эти шикарные идеи со стадионом, кучей камер, дорогими автомобилями и безумными поступками, чтобы удивить, – не для меня. Не люблю я это все. Мне хотелось чего-то простого, родного, своего", – вспомнил Дмитрий, как делал предложение любимой.

Дмитрий Сова женился.

Будущие возлюбленные познакомились на съемках 10 октября 2020 года, после чего вместе сходили на дискотеку. На следующий день Дмитрий предложил Дарье переехать к нему.

Актриса Дарья Легейда.

  • Дарья Легейда родилась 20 июля 1993 года в Одессе. С детства мечтала быть певицей и актрисой.

  • С 2015 года снимается в кино, дебютировав в фильме "Бессмертник". Далее исполнила несколько других небольших ролей.

  • Известность пришла к актрисе после главной роли в мелодраме "Искушение", где она сыграла Инну Хоменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солист группы "Агонь" Антон Савлепов тайно женился на российской актрисе Ирине Горбачевой. Влюбленные строили отношения на расстоянии в течении года.

Отношенияфотографиишоу-бизнесшоузвездылюди