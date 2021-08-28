Украинский актер из сериала "Сваты" женился: что известно о его невесте

Известный украинский актер Дмитрий Сова, который снялся в сериалах "Возвращение Мухтара" и "Сваты", женился. Его избранницей стала актриса Дарья Легейда.

Церемония бракосочетания прошла в Киеве на берегу Днепра. Обоим ради этого мероприятия пришлось перекроить рабочие графики. Об этом стало известно "Фактам" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Дмитрий сейчас снимается в новом проекте в Черноморске, а Дарья без выходных работает в Киеве, поэтому актеры пока не могут позволить себе часто видеться.

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Также известно, что Сова сделал предложение девушке еще в декабре прошлого года, а подготовка к свадьбе началась весной.

"Я очень хотел признаться ей как-то необычно, но в какой-то момент просто не выдержал. Подошел и спросил: "Ты выйдешь за меня?" Все эти шикарные идеи со стадионом, кучей камер, дорогими автомобилями и безумными поступками, чтобы удивить, – не для меня. Не люблю я это все. Мне хотелось чего-то простого, родного, своего", – вспомнил Дмитрий, как делал предложение любимой.

Будущие возлюбленные познакомились на съемках 10 октября 2020 года, после чего вместе сходили на дискотеку. На следующий день Дмитрий предложил Дарье переехать к нему.

Дарья Легейда родилась 20 июля 1993 года в Одессе. С детства мечтала быть певицей и актрисой.

С 2015 года снимается в кино, дебютировав в фильме "Бессмертник". Далее исполнила несколько других небольших ролей.

Известность пришла к актрисе после главной роли в мелодраме "Искушение", где она сыграла Инну Хоменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солист группы "Агонь" Антон Савлепов тайно женился на российской актрисе Ирине Горбачевой. Влюбленные строили отношения на расстоянии в течении года.