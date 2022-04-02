Украинские звезды 'присоединились' к Андрею Хливнюку, чтобы хором спеть 'Ой у лузі червона калина'. Видео

Звезды украинского шоу-бизнеса Настя Каменских, Оля Полякова, Джамала, Юрий Ткач, Леся Никитюк и т.д. вместе спели украинскую народную песню "Ой, у лузі червона калина". Ролик был смонтирован на ремикс южноафриканского блогера-музыканта Дэвида Скотта, взявшего за основу а капелла исполнение лидера "Бумбокса" Андрея Хливнюка.

К перечисленным знаменитостям приобщились и другие артисты, хором исполнившие композицию. С видео можно ознакомиться на YouTube-канале Obozrevatel (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Замысел звезд заключался в следующем: каждый из артистов записал собственную версию "Ой, у лузі червона калина​​​​​​​" с места, где находится во время войны. На протяжении своеобразного клипа их ролики поочередно присоединялись к другим.

Видео дня

Видео начинается с оригинальной записи Андрея Хливнюка, который в начале войны в военной амуниции трогательно исполнил украинскую народную песню.

Впоследствии "подхватили" артиста Настя Каменских, Джамала, Иван Дорн, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Dorofeeva, Павел Зибров, ХАС, Дмитрий Каднай, а также Леся Никитюк, шоумен Юрий Ткач и Егор Крутоголов.

Напомним, что южноафриканский музыкант, продюсер и артист пародий Дэвид Скотт, являющийся основателем и солистом группы The Kiffness, опубликовал ремикс с исполнением Хливнюка в начале российско-украинской войны.

Ролик на канале музыканта собрал более 4 млн просмотров и множество комментариев. Продюсер наложил пение фронтмена "Бумбокса" на разнообразные музыкальные инструменты и биты.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil записали песню-обращение к Богу, которую назвали "Молитва". В ней звезды попросили "закрыть небо ладонями" и рассказали о боли каждого украинца.

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